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Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-КонтактВсе статьи автора

Секрет успеха Израиля в Шестидневной войне

3.9т

Когда речь идёт о выживании государства, действовать нужно непредсказуемо для противника и решительно!

Убить любую страну может война или дефолт экономики. Или оба фактора вместе! Перечислять страны, которые смогли резко поменять на ходу правила игры, но провели эффективные экономические реформы, получили конкурентные преимущества и смогли оторваться от соседей, не буду, сколько можно... Напомню только про успех Израиля в Шестидневной войне (июнь 1967) - это просто наглядный пример таких действий. Тем более, что в эти дни Израиль празднует ее годовщину!

На тот момент СССР активно дружил с арабами, поставляя им сотни летающего, стреляющего и катающегося оснащения. Египтяне, как самые продвинутые среди себе подобных, создали хитрый план, по которому на маленьких, но очень гордых евреев, планировалось совершить зерг-раш со всех сторон и, цитируя Гамаля Абделя Насера, "сбросить Израиль в море". Советы на всякий случай даже тихонько подтащили поближе к Палестине несколько своих мирных боевых кораблей, так, на всякий случай. По логике Израиль должен был получить войну на три фронта и гарантированно просрать, но…

Случилась БИДА-БИДА. Евреи по арабски как-то не понимали, поэтому быстро, решительно взяли и у@бали первыми, вспомнив заветы своего злейшего врага. За первые три часа тех шести дней авиация Израиля разом помножила на ноль аэродромы Египта, Иордании, Ирака и Сирии, посчитав что истребителей и бомбардировщиков праведного Джихада там скопилось как-то слишком много. О расторопности арабских лётчиков и зенитчиков говорит то, что для них совершенно неожиданным стало появление еврейских летунов совсем не со стороны Израиля (Ай бида! А зачэм так нэчестно воюешь, а?).

После этого еврейские танки и пехота смогли резво двинуться на арабские позиции, используя натуральную тактику блицкрига и имея полное превосходство в воздухе. Арабские армии Семи государств были отнюдь не с палками-копалками и численно многократно превосходили ЦАХАЛ (Армия Израиля), но, несмотря на это, феерически просрали все и вся. Египтяне на своей жопе ощутили, что такое попасть в котёл. В итоге Израиль полностью освободил Синайский полуостров, Иерусалим и Голанские высоты от арабов. А сама операция на данный момент преподаётся во всех военных академиях по всему миру как пример грамотного блицкрига из палаты мер и весов.

С тех пор в Палестине и остальных просравших сей эвент странах дата начала именуется национальным днём траура "Накба". И отмечается стенаниями, и скрежетом зубовным, ибо задумывалось и активно пиарилось как ультимативный "судный день" наглым евреям, после которого "заживём как в сказке".

В этой войне имелись эпические танковые сражения, следовательно были и танковые асы. Один из еврейских танкистов на легком танке AMX-13 на иорданском фронте уничтожил семь иорданских средних танков M48(!).

"А всего в ходе Шестидневной войны было выведено из строя 394 израильских и около 1000 арабских танков (709 египетских, около 200 иорданских и 73 сирийских). Пропагандисты на основе этого преподносят что арабы проиграли из за плохих советских танков, но если знать эти потери в подробном виде, то ничего такого не видится. Из 709 потерянных египтянами танков, примерно 620 были советскими и 90 западными, 200 иорданских все были западными, из 73 сирийских, примерно 50 были советскими и 25 западными, все 394 израильских были западными. Таким образом в ходе войны было выведено из строя около 670 танков советского производства и 710 западного." (Кирилл Шрайбер)

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Автор
Александр СоколовскийАлександр Соколовский
Место
Израиль
Источник
Источник:Facebook Александра Соколовского
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Мораль сей басни такова: Хохлы, одевайте ермолки! :)
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