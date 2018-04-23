Секрет раскрыт: СМИ узнали планы Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном потребует от него демонтировать ядерный арсенал страны прежде, чем со страны будут сниматься экономические санкции.

По информации Wall Street Journal, именно это, как объявит глава Соединенных Штатов, будет предшествовать "экономическим выгодам" для КНДР, передает РБК.

Эти два вопроса – темпы уничтожения Пхеньяном своего ядерного оружия и график освобождения КНДР от американских санкций, – по информации собеседников издания, станут основными темами встречи глав государств.

"Когда президент США говорит, что он не допустит ошибок прошлого, это означает, что Штаты не будут делать существенных уступок, таких как снятие санкций, до тех пор, пока Северная Корея практически завершит свои ядерные программы и не уничтожит весь ядерный арсенал", — пояснил в беседе с изданием старший сотрудник администрации Трампа.

"Если Северная Корея готова быстро перейти к денуклеаризации, то это будет большим успехом. Всевозможные хорошие вещи могут случиться", – добавил он.

В то же время источник в КНДР заявил CNN, что такая позиция Штатов не противоречит намерениям Ким Чен Ына. Он, якобы, хочет начать новый курс для страны – полностью отказаться от ядерного оружия и сфокусироваться на росте экономики.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон. Также появилась информация, что представители разведок США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Трамп заявил, что сомневается в улучшении отношений с КНДР.