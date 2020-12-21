Сейм Польши создал группу в поддержку Мемориала 'Бабий Яр' в Киеве

Польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Группа имеет целью почтить и донести память о трагедии будущим поколениям.

Как рассказали в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", группа будет иметь официальное название "Парламентская группа по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы Свободной от Геноцида и Ненависти".

В ее состав вошли 7 участников: Моника Фалей (Monika Falej), Мачей Копец (Maciej Kopiec), Анита Поварская-Дзедзич (Anita Kucharska-Dziedzic), Барбара Новацка (Barbara Nowacka), Марек Дымянка (Marek Rutka), Анджей Шеймеш (Andrzej Szejma) и Катаржина Уеберхан (Katarzyna Ueberhan).

Как указано в регламенте группы, целью ее создания является "популяризация проблематики, связанной с геноцидом, памяти жертв, а также передача послания будущим поколениям о том, на что способны тоталитарные режимы, которые проводят этнические и расовые чистки".

В следующем году будет отмечаться 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру. Как отметили депутаты польского Сейма, в создании группы они видят возможность для международного сообщества почтить память трагедии, вспомнить 1,5 миллиона евреев, расстрелянных нацистами в Восточной Европе и извлечь уроки из прошлого.

"В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны в Советском Союзе было запрещено упоминать об убийствах в Бабьем Яру. Свободная и демократическая Украина хочет изменить это. Мы, поляки, несем ответственность за поддержание своих соседей в этой работе. Наша история неоднократно пересекалась, часто трагически и кровопролитно. Нам нужна правда об этих событиях. Если мы не донесем эту часть европейской истории к общественности, это сделают другие, и нет никакой гарантии, что это будет честное и точное изложение. Однако перед нашими странами стоят общие вызовы. У нас есть европейские мечты. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" станет их воплощением", – подчеркнул координатор комиссии Марек Дымянка.

"Бабий Яр – это страшный символ Холокоста. Только за два дня, 29-30 сентября 1941 года, здесь расстреляли почти 34 тысячи евреев-жителей Киева. За годы оккупации в урочище погибло до 100 тысяч человек разных национальностей. Комеморация этих событий необходима не только евреям и украинцам, не только потомкам погибших в урочище, она нужна всему миру. Мы строим выдающийся мемориал, который станет частью мирового наследия. Поддержка международного сообщества помогает нам доносить эту трагическую историю к миру и двигаться к нашей цели – достойного чествования всех погибших в Бабьем Яру", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

Бывший президент Польши, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Александр Квасьневский прокомментировал: "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это европейский проект. В сотрудничестве с Украиной он нуждается в европейской поддержке. Я горжусь тем, что польский парламент первым создал парламентскую группу поддержки. Мы, поляки, имеем огромный опыт в том, как говорить о тяжелой истории нашей страны. Это то, чем мы хотим поделиться с нашими соседями ".

Напомним, в сентябре, накануне 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра, депутаты Европарламента поддержали деятельность Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". В ходе видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским они представили украинской стороне деятельность парламентской рабочей группы "Бабий Яр – Память ради будущего" и заявили о принципиальной поддержке Мемориального центра, заметив в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и развитие толерантного общества.