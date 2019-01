На протяжении двух лет с момента прихода Трампа на президентский пост мне постоянно приходится сталкиваться с тем, что меня критикуют то за "протест" против него, то за "поддержку" – в зависимости от того, какой из моих постов окажется сегодня или завтра в ленте у моего подписчика. Порой это граничит с комедией: вчера тебе рассказывают про "Воронеж, рассуждающий о Трампе", а сегодня – о недопустимости для "всех мыслящих людей" отождествлять США с "Трампом". Более проницательные, конечно же, давно знают, что мои высказывания о личностях политиков никогда не стоит понимать буквально. Это скорее разновидность эссе, которые надо воспринимать как микрофрагменты большой мозаики. Своего рода мазки на полотне, которое однажды станет картиной. Эдакий примитивный вариант "Игры в бисер" (какая ирония! Этот роман – как раз в том числе о журналистах, берущихся судить о философии; роман пророческий, я бы сказал).

В действительности нет никакого "протеста" и "поддержки". Мое истинное отношение к действительности лежит далеко за пределами персоналий как таковых. То, что понимается в соцсетях как "определенная позиция" – это просто удобная объяснительная обертка, соответствующая специфическому формату этой далекой от совершенства платформы и специфическому моменту времени. Мой истинный подход всегда системен. В нем нет места симпатий и антипатий к конкретным людям. Политология, философия, культурология, социология занимаются векторами, тенденциями, системами, а не конкретными фигурами. Когда мы говорим "Трамп" ("Путин", "Эрдоган", "Цукерберг", "Маск"), мы подразумеваем целый комплекс факторов, явлений и институтов. Когда мы выхватываем заявление какого-нибудь новоизбранного президента Бразилии и рассказываем о проблемах, которые он может принести Москве, мы вовсе не превращаем его в "святого" и не игнорируем массу тех качеств, которые абсолютно неприемлемы для вменяемого западного политика. Мы просто выделяем некий аспект из огромной массы, недоступной для описания прямо сейчас, и подносим к нему нашу аналитическую лупу – для удобства, а не для ложного упрощения. Иными словами, мы все время балансируем между разными уровнями анализа, перемещаясь от более масштабного к менее масштабному – туда и обратно гуляем по этой гегелевской диалектической спирали.

Новости Обнаружились любители договориться с Путиным

Не следует зацикливаться на конкретном человеке еще и потому, что любая личность – это сложный трехмерный комплекс, а не "черная" или "белая" линия. Никто не является "плохим" или "хорошим", "злым" или "добрым", "жестким" или "мягким". Человек – крайне ситуационное, развивающееся, меняющееся существо. В нем нет ничего стабильного. Сегодня он совершает один поступок, завтра – другой. Вслед за этим меняются и "новости" (в той степени, в которой речь идет об отдельных чиновниках), а вместе с ними – наши комментарии, если только мы не остаемся глухи к реальности и не следуем слепо за ярлыками, которые мы навешиваем на тех или иных персон.

Самые разумные – со степенью PhD – давно не употребляют "имен собственных" и не забавляются в Facebook. Мы же – по долгу службы – вынуждены это делать и то, и другое, хоть нас – "медиамейкеров" – зачастую самих тошнит от того, с чем нам приходится иметь дело. И то, что сегодня мы "аплодируем" какому-нибудь лидеру за отказ от встречи с Путиным, а завтра в этого же лидера "летят яйца" за отказ ввести очередные санкции – это как раз показатель того, в каком шизофреническом состоянии мы находимся, пытаясь найти стабильное в принципиально нестабильной структуре. В сущности, искомая "стабильность" находится только на уровне "исторических" отрезков – и никак не ниже. Все остальное – "интеллектуальное казино". Вы же не станете упрекать игрока в том, что у него выпало "черное" вместо "красного"? Скорее, следует задаться следующим вопросом: а что вообще этот игрок – а вместе с ним и все мы – делаем в этой "обители зла" вместо того, чтобы корпеть над книгами из оксфордского списка литературы?

Новости Путин справился со своей ролью

Однако show, друзья мои, must go on – вопреки камням, летящим в канатоходца. Потому что это единственный способ справиться с навалившейся на нас новой эпохой, в которой все мы оказались в чудовищной психологической ловушке: будучи великолепно информированы о событиях, мы не обладаем возможностью влиять на них. Для поддержания коммуникации в этих суровых условиях требуется изрядная доля юмора и снисходительности. Однажды мы займемся научным анализом происходящего. Однажды. А пока, как в том анекдоте про умирающих по пятницам Генрихов, "продолжим наблюдения".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.