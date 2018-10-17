Невозможно было представить, чтобы в Крыму до его перехода под оккупационный контроль Москвы мог произойти теракт, который унес бы жизни стольких детей. После захвата полуострова Россией подобная трагедия была лишь вопросом времени. Кремль нашпиговал аннексированную территорию спецслужбами и всеми возможными вооружениями, однако ни "контртеррористические меры", ни "С-400", ни шныряющие над головами "курортников" истребители, ни бесконечные облавы не спасли крымское население от беды. Напротив, именно эта захватническая война против Украины, безумная милитаризация крымской республики и заполнение ее кремлевской охранкой создала почву для того кошмара, который сегодня случился в керченском колледже.

Российские власти годами похищали, пытали и садили в тюрьмы крымских повстанцев, превращая в сущий ад жизнь тех, кого они поработили. Сегодня этот ад ответил, только не путинским инквизиторам, а все тем же порабощенным россиянами несчастным крымчанам — именно им теперь приходится отвечать за историческую ошибку, совершенную четыре года назад.

Голосующие на псевдореферендуме в марте 2014-го года не задумывались о последствиях своих решений. Они наивно надеялись, что после перехода в подданство к России их жизнь станет богаче и безопаснее. Все вышло наоборот: под солдатским сапогом трава не растет. В отношении крымчан Москва нарушила "социальный договор" ровно с такой же легкостью, как она это сделала в отношении остальных крепостных: вместо обещанного процветания и мира, предлагаемого в обмен на политическое молчание, крымское население не получило ни пряника, ни защиты. Все, что после крымской авантюры приобрели холопы, не осмелившиеся выступить против своих поработителей — это повышение пенсионного возраста и тотальное снижение покупательной способности их и без того жалких доходов. Такова участь раба: продавая свободу за корку хлеба и гарантии сохранения жизни, он теряет и свободу, и здоровье, и — однажды — жизнь.

Российскому — как и крымскому — обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем наступит понимание того, что истинная безопасность достигается через правовое государство и интеграцию в евроатлантику, а не через стратегические бомбардировщики и высокую концентрацию полицаев на квадратный километр.