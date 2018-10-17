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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Сегодня ад ответил российским властям

18.7т

Невозможно было представить, чтобы в Крыму до его перехода под оккупационный контроль Москвы мог произойти теракт, который унес бы жизни стольких детей. После захвата полуострова Россией подобная трагедия была лишь вопросом времени. Кремль нашпиговал аннексированную территорию спецслужбами и всеми возможными вооружениями, однако ни "контртеррористические меры", ни "С-400", ни шныряющие над головами "курортников" истребители, ни бесконечные облавы не спасли крымское население от беды. Напротив, именно эта захватническая война против Украины, безумная милитаризация крымской республики и заполнение ее кремлевской охранкой создала почву для того кошмара, который сегодня случился в керченском колледже.

Российские власти годами похищали, пытали и садили в тюрьмы крымских повстанцев, превращая в сущий ад жизнь тех, кого они поработили. Сегодня этот ад ответил, только не путинским инквизиторам, а все тем же порабощенным россиянами несчастным крымчанам — именно им теперь приходится отвечать за историческую ошибку, совершенную четыре года назад.

Новости
Взрыв в Керчи: когда стул под Путиным зашатается, страну захлестнёт волна терактов

Голосующие на псевдореферендуме в марте 2014-го года не задумывались о последствиях своих решений. Они наивно надеялись, что после перехода в подданство к России их жизнь станет богаче и безопаснее. Все вышло наоборот: под солдатским сапогом трава не растет. В отношении крымчан Москва нарушила "социальный договор" ровно с такой же легкостью, как она это сделала в отношении остальных крепостных: вместо обещанного процветания и мира, предлагаемого в обмен на политическое молчание, крымское население не получило ни пряника, ни защиты. Все, что после крымской авантюры приобрели холопы, не осмелившиеся выступить против своих поработителей — это повышение пенсионного возраста и тотальное снижение покупательной способности их и без того жалких доходов. Такова участь раба: продавая свободу за корку хлеба и гарантии сохранения жизни, он теряет и свободу, и здоровье, и — однажды — жизнь.

Российскому — как и крымскому — обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем наступит понимание того, что истинная безопасность достигается через правовое государство и интеграцию в евроатлантику, а не через стратегические бомбардировщики и высокую концентрацию полицаев на квадратный километр.

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Александр КушнарьАлександр Кушнарь
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Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Объекты
КрымНовости Крыма
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Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Анахуя Yuri
Анахуя Yuri
Да да крымчане прямо сейчас думают как же плохо что мы не остались в хохляндии, не обхохлячиваемся и не скачем.
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Попова Ольга
Попова Ольга
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УЛЫБКОЙ ВЗАХЛЕБ РУСО-ШВАЙНЭН ВЕЩАЕТ КАК КИЗЯКИ С ЕБЕНЕЙ УЧАТ ДЕТЕЙ В АРТЕКЕ , ШКОЛЕ И ДЕТ, САДЕ!!!!!!!!! ОБРАЩАТСЯ С ОРУЖИЕМ , КАК ВОЮЮТ И УБЫВАЮТ ДОБЛЕСНЫЕ ВОИНЫ УКРАИНЦЕВ , КАК ЭТО КРУТО ,НЕОБХОДИМО И ЗДОРОВО , В НЕОКРЕПШЕЙ ПСИХИКЕ ЭТО ------МАТЬ НЕ ДАЛА ДЕНЕГ НА АЙФОН ВРАГ УБЬЮ И АЙФОН КУПЛЮ ИЛИ НА УЛИЦЕ КОГО ТО , ИЛИ ДЕВУШКУ ЧТО НЕ ДАЛА, КАКАЯ РАЗНИЦА КОГО КРУГОМ ВРАГИ И С ШАШКОЙ НАГОЛО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ БЕЗГРАМОТНЫЕ СИНИЕ ОТ ВОДКИ КАК ЗАЛУПА КИЗЯКИ С КАНАВ РОСТОВА , А КАК СЕБЯ ВЕДУТ И СКОЛЬКО ОРУЖИЯ ПРИВЕЗЛИ С ОРДЛО БЫДЛО ! ФОТОГРАФИИ И ВЧЕРА ВЫСТАВЛЯЛИ КРЫСЫ КАК ДЕТОК ПАЦАНОВ КИЗЯК УЧИТ РУБИТЬ ШАШКОЙ !
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Галицький Данило
Галицький Данило
Шо-то дивное творится, просили камней с неба, а тут теракт. И где? В родной гавани. Чисто по людски как-то непосебе, но то, что творит рассея по всему миру и её прихвости на Вамкрыше, заслужили этого. Говорят, если Бог хочет наказать, Он отнимает разум, так вот, это вам крысчане наказание за предательство, и наказал вас не Бог, а Хуйло-вот этим гадёнышем, у него Бог отнял разум!
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