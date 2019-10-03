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3 октября • обновлено в 07:27
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"Сдвигов нет!" Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум из-за языка

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Будапешт не заметил позитивных сдвигов в языковой политике Украины, все обещания Киева исправить ситуацию остаются только на словах.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Известиям". По его словам, Украина якобы пока не сделала реальных шагов.

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Петер Сийярто

Петер Сийярто

ТАСС

"Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", – говорит он.

И добавляет: "Надеюсь, мы все же сможем запустить содержательный диалог с Киевом. И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке".

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Тема
Языковой скандал
Персона
Петер Сийярто
Тег
претензии Венгрии
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