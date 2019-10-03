"Сдвигов нет!" Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум из-за языка

Будапешт не заметил позитивных сдвигов в языковой политике Украины, все обещания Киева исправить ситуацию остаются только на словах.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Известиям". По его словам, Украина якобы пока не сделала реальных шагов.
Петер Сийярто
ТАСС
"Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", – говорит он.
И добавляет: "Надеюсь, мы все же сможем запустить содержательный диалог с Киевом. И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке".
Как писал OBOZREVATEL:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.
Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.