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''Сдохнут все!'' Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по России 

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Российская Федерация готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба в Москве, отметив, что Россия "не станет инициатором применения ядерного оружия".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — сказал он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин добавил, что у России нет концепции использования ядерного оружия для "превентивного удара".

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"Наша концепция — это ответ на встречный удар... Когда мы убеждаемся — а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, — только после этого мы наносим ответный удар", — пояснил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пригрозил ядерным ударом по Европе.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Ядерний кийок в руках цього мавпуна напоминає йому іграшку,яку він може поламати..
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославные, единственная причина по которой ваша-Раша ещё присутствует, так это то, что никто не сможет уследить, куда побегут ядерные моноблоки, когда ваше недоразумение начнёт разваливаться на удельные княжества. Ни одного спецназа не хватит их перехватить. Потому ваше ватоправославие ещё существует.
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Tinin Alex
Tinin Alex
))))))) Первый раз от него такое слышу.По русски!!!... Заебли видно Путина всякие бриташки америкашки - пукают тужатся грозные все такие!!...... Прям как хохлы воюющие луками и стрелами с Шахтёрами...
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