''Сдохнут все!'' Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по России 

Российская Федерация готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба в Москве, отметив, что Россия "не станет инициатором применения ядерного оружия".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — сказал он.

Владимир Путин

Путин добавил, что у России нет концепции использования ядерного оружия для "превентивного удара".

"Наша концепция — это ответ на встречный удар... Когда мы убеждаемся — а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, — только после этого мы наносим ответный удар", — пояснил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пригрозил ядерным ударом по Европе.