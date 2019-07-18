"Сдохнете от чумы!" У Жириновского случился новый приступ маразма из-за Украины

Скандальный российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.

В студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она начал бросаться на остальных спикеров и практически больше никому не давал высказаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его демарш начался с перепалки с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко по поводу истории Украины.

"Украина – ее не было никогда! Ее создали большевики! Дайте мне документ XVIII века, где будет написано "украинское государство с кем-то заключило договор". Дайте мне документ ХІХ века! Нет ни одного документа! Никто никогда не заключал никаких соглашений с Украиной! Это порождение советской власти! Все говорили по-русски и были русскими! Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"! Из Украины вы все упрямые, тупые и больные! Они полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!" – истерично закричал Жириновский, оскорбляя оппонентов.

Владимир Жириновский "Новые Известия"

После того, как Ковтуненко возразил ему, отметив, что украинцы разговаривали на родном языке, начиная с Х века, депутат нелегитимной Госдумы и вовсе перешел на угрозы о расправе.

"Вы осторожны будьте, мы же записываем все ваши выступления. Потом будете доказывать следователям, что вы не хамили здесь, не занимали антирусскую позицию. Это не угрозы. Для вас всех камеры готовы! Все предстанете перед судом! Я вам даю товарищеский совет – аккуратнее будьте! Впереди – полицейский режим в масштабах всей Европы. Демократия закончилась, демократии в Европе больше не будет!" – не унимался одиозный глава ЛДПР.

Даже попытки ведущих-пропагандистов утихомирить этот всплеск агрессии не увенчались успехом, и невменяемый Жириновский с Украины переключился на всю Европу, пообещав ей исчезновение.

"Скоро вы все сдохнете от чумы! А мы вам медицинскую помощь оказывать не будем! Ни один врач из России к вам не приедет! Вам уготовано самое худшее – вы лаборатория для уничтожения европейцев. Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, потом болгарами, всех славян уничтожат! Потом займутся австрийцами, голландцами. Мы, русские, будем наблюдать за гибелью Европы!" – в очередной раз пригрозил Жириновский.

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