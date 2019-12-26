Сделка возможна: Лавров выразил надежду на сговорчивость Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российской власти якобы все еще есть надежда на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском.

Такое высказывание прозвучало в интервью ТАСС."К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский и Сергей Лавров

Лавров заявил, что речь идет о "реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса".

При этом министр утверждает, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между "сторонами конфликта". Поего мнению, это – Киев, Донецк и Луганск.

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", – цинично высказался глава МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что якобы "русофобия в Украине вбивалась сознательно и последовательно" задолго до событий 2014 года.

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