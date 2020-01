"Сделку века в мусор!" В Палестине сожгли "Трампа" и вышли на массовые протесты

Жители Палестины во вторник, 28 января, устроили протесты в связи с объявлением деталей "сделки века" президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

План не поддержали и власти. Как передает NewPakWeb, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал международные силы бойкотировать сделку, которую палестинцы считают предвзятой (чтобы посмотреть видео протеста, поскролльте новость вниз).

Отметим, участники акций вышли на улицы еще до официального раскрытия условий плана. Протестующие палили чучела Трампа и его фотографии, а также флаги США и Израиля.

Президент Палестини Махмуд Аббас в свою очередь заявил: Иерусалим не продается, а сделка не пройдет и народ "отправит ее в мусорную корзину истории".

Более детально об условиях "сделки века", которые презентовали в Белом доме, читайте по ссылке.

Palestinians in Gaza City burn a picture of President Trump and Prime Minister Netanyahu in reaction to their unveiled Middle East peace planpic.twitter.com/yf0G8eb5SI