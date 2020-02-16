Израиль начал выполнять "план Трампа": в чем суть

В Израиле сформировали официальную группу, которая займется составлением карты границ с Палестиной в рамках представленной США "сделки века".

Об этом в воскресенье, 16 февраля, на открытии заседания правительства сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

"Мы создали израильскую группу, которая будет работать с США над определением границ, которое уже началось – и оно идет полным ходом", – сказал премьер.

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Израиль начал выполнять сделку века Коллаж

Он подчеркнул, что у государства есть много друзей в борьбе против попытки Международного уголовного суда (МУС) "превратить существование Израиля в военное преступление". Суд в Гааге, по его словам, превратился в политическое устройство против Израиля.

"Мой друг, президент [США Дональд] Трамп, четко заявил, что признает суверенитет Израиля в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря, во всех поселениях в Иудее и Самарии и на окружающей территории", – сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил Германию, Австралию, Австрию, Бразилию, Чехию, Венгрию и Уганду за присоединение к США. Международный суд в Гааге, как отметил Нетаньяху, не имеет права судить Израиль.

Премьер-министр сказал, что он работал вместе с Советом национальной безопасности и Министерством иностранных дел страны, чтобы выступить против попытки главного прокурора МУС предать Израиль суду.

Биньямин Нетаньяху Фокус

Напомним:

В конце декабря прошлого года Главный прокурор Международного Суда в Гааге Фату Бенсуда объявила, что видит основания для начала расследования в связи с предполагаемыми военными преступлениями, якобы совершенными Израилем в Газе, Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме.

Шесть стран подали исковые заявления в МУС с просьбой разрешить представить правовые аргументы против юрисдикции трибунала.

Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, Бразилия и Уганда доказывают, что Палестинская автономия не может считаться государством, а МУС принимает иски только от государственных структур.

Как писал OBOZREVATEL, 1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

После публичного оглашения ее условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".

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