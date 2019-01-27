Сделка по Курилам: Песков потребовал у Японии предать санкции Запада

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пожаловался на то, что поддержка Японией антироссийских санкций мешает переговорам по Курильским островам.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он также выразил недовольство тем, что Япония хочет решать проблемы двусторонних отношений вместе с подписанием соответствующих официальных договоров.

При этом Песков, отвечая на переговоры по Курилам, добавил, что "у нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор".

Владимир Путин и Синдзо Абэ ТАСС

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