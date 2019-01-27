Сделка по Курилам: Песков потребовал у Японии предать санкции Запада

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пожаловался на то, что поддержка Японией антироссийских санкций мешает переговорам по Курильским островам.
"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", — приводит слова Пескова "Интерфакс".
Он также выразил недовольство тем, что Япония хочет решать проблемы двусторонних отношений вместе с подписанием соответствующих официальных договоров.
При этом Песков, отвечая на переговоры по Курилам, добавил, что "у нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор".
Владимир Путин и Синдзо Абэ
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
22 января в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.
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