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Сделка по Курилам: Песков потребовал у Японии предать санкции Запада

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пожаловался на то, что поддержка Японией антироссийских санкций мешает переговорам по Курильским островам.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он также выразил недовольство тем, что Япония хочет решать проблемы двусторонних отношений вместе с подписанием соответствующих официальных договоров.

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При этом Песков, отвечая на переговоры по Курилам, добавил, что "у нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор".

Владимир Путин и Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ

ТАСС

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Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Галицький Данило
Галицький Данило
Потихоньку начинается зомбирование быдла, по полному сливу Курил Японии. Писюков скоро начнёт умилять ослиные уши быдла о том, что Курилы должны вернутся в родную гавань потому, что Тополь санкций не боится. Очередная многоходовочка хуйлишки. Быдло проглотит, как пить дать! Да, и Сахалины наса, наса!
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Niestierov Sergii
Niestierov Sergii
ХЕРОВОМУ ТАНЦОРУ ЯЙЦА МЕШАЮТ...
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