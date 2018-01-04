Сделает, что обещал: в США подтвердили угрозы в сторону КНДР

Президент США Дональд Трамп в курсе того, как работает ядерная кнопка, и в случае необходимости готов ее применить.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN.

Отмечается, что ядерные возможности США значительно превышают достижения КНДР в этой области.

"(Трамп - Ред.) не собирается трусить и быть слабым, он будет делать то, что обещал: защищать американский народ", - сказал Сандерс.

Как сообщал "Обозреватель", во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна завершила формирование собственных ядерных сил. "Кнопка у меня на столе", - заявил он.

В ответ на это Трамп подчеркнул, что не боится ядерной мощи КНДР.

"У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И моя кнопка работает!" - заявил он.