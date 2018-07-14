Сдал с потрохами: человек Путина назвал даты вторжения России в Украину

Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.

Это заявление прозвучало в эфире программы "Час правды" на "Эхо Москвы". Видео выложил блогер Сергей Запорожский в Facebook. "По оценкам американских аналитиков, Украине нужно где-то неделю, чтобы сломить сопротивление "ДНР" и "ЛНР". Если бросить в ход боевую авиацию там, то боевой дух не поможет против боевой авиации. После этого, в результате, Россия будет вынуждена вмешаться, как она вмешалась в августе 2014 года, или в январе 2015-го", - сказал Марков.

Пользователи тут же отреагировали на эти слова человека Путина. "Зачетно слил", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий писатель, поддерживающий террористов, Александр Жучковский в своей книге "85 дней Славянска" подробно описал, как начиналась война на Донбассе.