Журналист Майкл Щур (Роман Винтонив) высмеял президента Беларуси Александра Лукашенко за советы по борьбе с COVID-19.

В своей развлекательной программе на YouTubе-канале Щур отметил, что пока Лукашенко раздавал советы и отказывался вводить карантин, в стране резко выросло количество инфицированных – более 2,5 тысячи состоянием на 12 апреля.

"От кого еще, как не от президента Беларуси можно услышать о лечении коронавируса трактором, козой, водкой, дымом и холодильником? Чтобы тебя не хватил коронавирус, надо кататься на тракторе по ледовому стадиону, нюхать дым и закусывать водку сливочным маслом", – сказал Щур.

Также он показал опрос, согласно которому 7% украинцев одобряют позицию Лукашенко относительно его "мер противодействия" COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.