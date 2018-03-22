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ПолитикаЭкономика
Віталій Мартинюк
Віталій Мартинюк
Аналітик із зовнішньої і безпекової політикиВсе статьи автора

Щодо Росії треба діяти рішуче

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Уряд Великобританії має намір переконати владу європейських країн послідувати прикладу Лондона і вислати російських дипломатів.

Я думаю, що це абсолютно адекватний крок з боку уряду Великобританії, тому що Великобританія заявляла, що після інциденту - спроби вбивства в Солдбері, вона буде апелювати до евроатлантичної і європейської єдності. Такий крок якраз і показує готовність Великобританії реалізувати свої слова, а відповідь на це звернення буде показувати міцність європейської і євроатлантичної єдності.

Це абсолютно виправдано. На словах, принаймні в рамках НАТО, всі країни-члени Альянсу висловили таку єдність. В Європейському Союзі ключові країни теж висловили єдність. Зокрема, вчора під час спільного брифінгу в Москві, який проводило Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони з послами близько 150 країн, виступали посли Німеччини, Франції, Словенії, Швеції. І всі вони заявили про те, що вони єдині з Великобританією щодо ситуації, яка трапилася на початку березня - використання хімічної зброї.

Але це політичні і дипломатичні заяви. А от висилка дипломатів буде практичним кроком, який має підтвердити ці політичні і дипломатичні заяви.

Чи можемо очікувати, що всі країни так вчинять? Тут у мене є сумнів. Наскільки країни Європейського Союзу, а треба враховувати, що Великобританія зараз в процесі виходу з ЄС, готові до погіршення відносин з Російською Федерацією. Наскільки вони усвідомили, що точка неповернення до нормальних відносин з Кремлем, нинішнім керівництвом Росії вже прийшла і треба діяти тільки рішуче, тільки жорстко, і тільки демонструючи силу і єдність.

Зараз ми побачимо, керівництво яких країн усвідомили те, про що Україна говорить уже п’ятий рік - що з Росією можна розмовляти тільки з позиції сили.

Я думаю, що на такий крок можуть піти Німеччина, Франція, Швеція, Фінляндія, країни вишеградської групи. Хоча по Чеській Республіці може бути питання через позицію президента, але все-таки там парламентсько-президентська республіка, тому Чеська Республіка теж може піти на такий крок. В Угорщині може виникнути питання через особливе ставлення Орбана до Путіна.

Тут не буде схвалюватись спільне колективне рішення в рамках Європейського Союзу, кожна країна буде вирішувати самостійно.

Якщо ж більшість країн Євросоюзу підтримають Великобританію і вишлють тих дипломатів, яких підозрюють в недипломатичній діяльності, це лише зміцнить Європейський Союз, НАТО і це суттєво послабить Російську Федерацію на міжнародній арені. Власне, покаже всьому світу, що таке Кремль і чим він займається.

Що може зробити Росія? Власне те, що вона зробила у відповідь на висилку

23 російських дипломатів із Великобританії - теж вислати з РФ дипломатів

тих країн, які підтримають Великобританію і відгукнутись на заклик

Лондона. Я не сумніваюсь, що Росія піде на такий крок, вона не залишить це

без відповіді. Але тим самим Росія буде заганяти себе ще далі в глухий

кут.

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