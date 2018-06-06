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Олег Белоколос
Олег Белоколос
Дипломат, эксперт фонда "Майдан закордонних справ"Все статьи автора

Що шукає російський ведмідь в Африці?

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Після того як ще у 1668 році голландський географ і мандрівник Олферт Даппер написав, що "в королівстві Конго водяться ведмеді набагато більші за європейських", у публікаціях на африканську тематику час від часу з’являються сенсаційні публікації на кшталт: "Чи є в Африці ведмеді?". Більш того, в різних джерелах можна знайти цікаві свідчення про таємничих африканських ведмедів, яких начебто бачили у віддалених куточках земель племені нанді і які в англійців отримали назву "нанді-бер", а тубільці з острахом називають їх "чімісет" і вважають злими духами ночі. Між тим сьогоднішня інформація свідчить про те, що ведмеді в Африці справді є, однак вони мають явно російське походження...

Одним з найбільш екзотичних гостей на нещодавньому економічному форумі в Санкт-Петербурзі був президент Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера, який мав зустріч з Володимиром Путіним, пише Олег Бєлоколос для Майдану Закордонних Справ. За офіційними даними, президенти обговорили питання економічної та гуманітарної співпраці. Однак нам, звичайно, цікаво, про що ще йшлося в ході розмови і які саме напрями взаємодії Росії й ЦАР є дійсно найбільш актуальними.

Отже, аналіз наявної інформації дає підстави вважати, що Москву в цій бідній країні, що знаходиться у віддаленій і вкрай нестабільній частині Африканського континенту, насамперед цікавлять поклади нафти, урану, золота та діамантів.

Очевидно, задля отримання доступу до цих цінних природних ресурсів Москва, за повідомленнями ЗМІ, в січні поточного року поставила до ЦАР партію легкого озброєння і стрілецької зброї (ЛОСЗ). При цьому сама поставка була здійснена як начебто виняток з діючого ембарго ООН і за погодженням зі штаб-кватирою організації.

У пресі також ідеться про плани щодо направлення до Центральноафриканської Республіки великої групи російських цивільних експертів – 170 осіб. Цікаво, що в повідомленнях їх чомусь називають "інструкторами", що також може вказувати на їхнє головне завдання: підготовку місцевих військових, лояльних до президента Туадери.

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Крім того, є інформація, що Росія не лише надала Фостен-Аршанжу особисту охорону, а й відрядила до ЦАР щонайменше 40 російських спецпризначенців і (нібито) найманців. Зокрема, йдеться про пов’язану з Кремлем і знану в Україні та Сирії горезвісну приватну військову компанію "Вагнер". Очевидно, що найманці, які перебувають у країні, виконують не лише специфічні функції, а й захищають інтереси осіб, наближених до Кремля.

Як відомо, у цій центральноафриканській країні вже декілька років триває конфлікт, у якому беруть участь різні угруповання на релігійній основі, численні кримінальні банди та зграї мародерів з числа колишніх військових. Виправити ситуацію намагаються близько 13 тис. миротворців зі спеціальної місії ООН у ЦАР (MINUSCA), а бюджет операції становить 882 мільйони доларів США на рік.

Показово, що за наявними даними Росія також активно контактує з трьома лідерами повстанців у цій країні, двоє з яких перебувають під санкціями ООН. Очевидно, йдеться про території, де розташовані цінні копалини, що їх уже майже традиційно не контролює центральний уряд, – за різними оцінками, під його контролем перебуває лише близько 30% території країни. Докладно про непросту ситуацію в цьому багатостраждальному регіоні ми писали в нашому матеріалі від 20 червня 2017 року. Зокрема, йшлося про те, що підрозділи збройних сил Уганди та американські спецпризначенці йдуть із Центральної Африки, так і не спіймавши одіозного Джозефа Коні.

Очевидно, Росія наразі хотіла б:

  • зміцнити свої позиції в регіоні (є дані про те, що Москва також не проти отримати військову базу в Судані) та збільшити постачання озброєння до ЦАР;

  • отримати визначальний політичній вплив на Центральноафриканську Республіку й переваги над конкурентами, якими сьогодні є Франція, США та Китай;

  • забезпечити безперешкодний доступ до цінних природних ресурсів ЦАР, що досі традиційно мала прозахідну орієнтацію.

Цікаво, якою є наразі реакція Франції, яка завжди вважала себе "неофіційним патроном Центральноафриканської Республіки", на таке відчутне збільшення впливу Росії, і чи порушував це питання президент Макрон під час зустрічі з Путіним на вже згаданому економічному форумі?..

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Автор
Олег БелоколосОлег Белоколос
Объект
Россия
Источник
Источник:Майдан закордонних справ
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