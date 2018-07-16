Зустріч Трамп-Путін.

У багатьох є відчуття тривоги, що наше питання можуть вирішити без нас. Сподіваюся, цього не станеться.

Президент Трамп зараз на коні, американці бачать його економічні здобутки, бачать рішучість у вирішенні проблеми Північної Кореї. Трамп впевнено бачить свій другий термін. Він спіймав кураж, і може бути спокуса так само рішуче спробувати з Путіним знайти рішення і щодо миру в Європі. Рішення, яке потрібне нашій країні.

Українську владу Трамп, напевно, вважає корумпованою, нездатною проводити рішучі реформи й неспроможною тримати слово. І за такої влади, рішення дійсно можуть прийматися іншими гравцями і потім нав’язуватися нам до виконання. Мінськ-1 та Мінськ-2 були нав’язані Україні під тиском ззовні, але - миру вони нам не дали і напевно, вже не дадуть.

Трампу як політику потрібен успіх. Мир - це успіх. Але мир потрібен нам з Вами найбільше! Водночас, ні Трампу, ні нам найперше - не потрібен ще один мінський (чи хельсінський) фальстарт.

Нам усім потрібен стійкий мир на довготривалу перспективу, на гідних для України умовах. Такі домовленості можливі, й лише тоді вони будуть виконані належним чином, коли влада в Україні буде користуватися довірою, спиратиметься на підтримку людей і триматиме слово.

Станеться це вже після президентських виборів, і тоді ні в кого з нас не буде побоювань, що хтось може вирішувати важливі для нас питання без нас.