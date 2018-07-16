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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова Політичної партії "Громадянська позиція", депутат Верховної Ради України VII скликанняВсе статьи автора

Що очікує Україну після зустрічі Трампа і Путіна

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Зустріч Трамп-Путін.

У багатьох є відчуття тривоги, що наше питання можуть вирішити без нас. Сподіваюся, цього не станеться.

Президент Трамп зараз на коні, американці бачать його економічні здобутки, бачать рішучість у вирішенні проблеми Північної Кореї. Трамп впевнено бачить свій другий термін. Він спіймав кураж, і може бути спокуса так само рішуче спробувати з Путіним знайти рішення і щодо миру в Європі. Рішення, яке потрібне нашій країні.

Українську владу Трамп, напевно, вважає корумпованою, нездатною проводити рішучі реформи й неспроможною тримати слово. І за такої влади, рішення дійсно можуть прийматися іншими гравцями і потім нав’язуватися нам до виконання. Мінськ-1 та Мінськ-2 були нав’язані Україні під тиском ззовні, але - миру вони нам не дали і напевно, вже не дадуть.

Новости
Зустріч Путіна і Трампа: імітація можливостей

Трампу як політику потрібен успіх. Мир - це успіх. Але мир потрібен нам з Вами найбільше! Водночас, ні Трампу, ні нам найперше - не потрібен ще один мінський (чи хельсінський) фальстарт.

Нам усім потрібен стійкий мир на довготривалу перспективу, на гідних для України умовах. Такі домовленості можливі, й лише тоді вони будуть виконані належним чином, коли влада в Україні буде користуватися довірою, спиратиметься на підтримку людей і триматиме слово.

Станеться це вже після президентських виборів, і тоді ні в кого з нас не буде побоювань, що хтось може вирішувати важливі для нас питання без нас.

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Темы
Встреча Путина и ТрампаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Анатолія Гриценка
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Графский Степан
Графский Степан
Порожает логика хохлов. Вас с поторхами купили, сначала Россия за 15 млрд, а потом запад вас перекупил за печенки. Это же проституция! Как можно требовать от сутенеров, тем более одного из которых вы первоначально кинули, а второго сейчас найопываете, учитывать ваши "достойные" интересы)))Бугага. Это я еще приземленно написал. В политике всё гораздо грязнее)))
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bel serg
bel serg
Графский Степан, лапоть, тебе ли говорить о проституции?? ЧМ-2018 уже забыл? дбл бл..
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