''Считает своей территорией": в Кремле запаниковали из-за сближения Беларуси и США

Беларусь начала переговоры с США относительно усиления их дипломатического присутствия на своей территории.

Это может еще сильнее ухудшить и без того напряженные отношения между Москвой и Минском, пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Переговоры с США ведутся по всему спектру проблемных вопросов, существующих в двусторонних отношениях, в том числе и связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", — заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Ни у Штатов на белорусской территории, ни у Беларуси в США нет общих послов еще с 2008 года. Причиной для этого стал скандал из-за введенных против ряда компаний Беларуси американских санкций.

Александр Лукашенко kremlin.ru

Однако в 2018 году, после того как Кремль заявил о желании "присоединить" Беларусь и создать "Союзное государство", Минск начал налаживать отношения с Западом. Кроме этого, правительство республики недовольно изменениями в налоговое законодательство России относительно нефтяной отрасли, поскольку это может нанести стране серьезные убытки.

Путин и Лукашенко kremli.ru

Правительство России, по мнению американского СМИ, опасается, что Беларусь пойдет по украинскому сценарию и окончательно разорвет отношения с ними.

"Москва считает эту страну частью своей эксклюзивной стратегической территории", — отметили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!