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/Новости мира

''Считает своей территорией": в Кремле запаниковали из-за сближения Беларуси и США

1.8тЧитать материал на украинском

Беларусь начала переговоры с США относительно усиления их дипломатического присутствия на своей территории.

Это может еще сильнее ухудшить и без того напряженные отношения между Москвой и Минском, пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Переговоры с США ведутся по всему спектру проблемных вопросов, существующих в двусторонних отношениях, в том числе и связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", — заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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Ни у Штатов на белорусской территории, ни у Беларуси в США нет общих послов еще с 2008 года. Причиной для этого стал скандал из-за введенных против ряда компаний Беларуси американских санкций.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

kremlin.ru

Однако в 2018 году, после того как Кремль заявил о желании "присоединить" Беларусь и создать "Союзное государство", Минск начал налаживать отношения с Западом. Кроме этого, правительство республики недовольно изменениями в налоговое законодательство России относительно нефтяной отрасли, поскольку это может нанести стране серьезные убытки.

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

kremli.ru

Правительство России, по мнению американского СМИ, опасается, что Беларусь пойдет по украинскому сценарию и окончательно разорвет отношения с ними.

"Москва считает эту страну частью своей эксклюзивной стратегической территории", — отметили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Олександр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры вам так не жить, в каком достатке живут белорусы))) Про свободу только не бздите, в вашим нацистском концлагере за свободу сжигают людей.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лукашенко жалуется Путину: -Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 млрд. долларов. -А что ты волнуешься? Россияне и белорусы – братья? -Да. -Так деньги остались в семье.
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