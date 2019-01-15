''Считает своей территорией": в Кремле запаниковали из-за сближения Беларуси и США

Беларусь начала переговоры с США относительно усиления их дипломатического присутствия на своей территории.
Это может еще сильнее ухудшить и без того напряженные отношения между Москвой и Минском, пишет американское издание The Wall Street Journal.
"Переговоры с США ведутся по всему спектру проблемных вопросов, существующих в двусторонних отношениях, в том числе и связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", — заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Ни у Штатов на белорусской территории, ни у Беларуси в США нет общих послов еще с 2008 года. Причиной для этого стал скандал из-за введенных против ряда компаний Беларуси американских санкций.
Александр Лукашенко
kremlin.ru
Однако в 2018 году, после того как Кремль заявил о желании "присоединить" Беларусь и создать "Союзное государство", Минск начал налаживать отношения с Западом. Кроме этого, правительство республики недовольно изменениями в налоговое законодательство России относительно нефтяной отрасли, поскольку это может нанести стране серьезные убытки.
Путин и Лукашенко
kremli.ru
Правительство России, по мнению американского СМИ, опасается, что Беларусь пойдет по украинскому сценарию и окончательно разорвет отношения с ними.
"Москва считает эту страну частью своей эксклюзивной стратегической территории", — отметили в СМИ.
Как писал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее "наклонить", делая наглые заявления об "интеграции" государства, — бесполезно.
Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.
25 декабря Путин и Лукашенко после 4-часовых переговоров так и не договорились о новых ценах на энергоресурсы.
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