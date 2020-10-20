В Азербайджане, на южном направлении, события развиваются стремительно и уже идут сообщения о том, что армейские подразделения вошли в город Зангилан. А это значит, что до конца дня азербайджанские военные полностью восстановят контроль над своим участком границы с Ираном и одновременно отрежут карабахскую группировку оккупанта от "гуманитарной помощи" россиян, которая идет через территорию Ирана. Мы прекрасно знаем, что такое российская "гуманитарная помощь" и теперь азербайджанцы тоже это знают. В общем, с потерей Зангилана, армяне лишились логистического узла, и в подтверждение этого в сети доступно это видео.

Если посмотреть на карту, то можно понять, что этот населенный пункт находится на одной из основных дорог, по которым армянские войска имели возможность перемещаться и получать снабжение. Она расположен между горными хребтами и насколько можно понять, азербайджанские войска обошли предгорья с юга и вошли в долину, где и расположен этот город. С его потерей "провисает" весь южный фланг армянских войск и в общем, на этом направлении, азербайджанская армия близка к достижению своих оперативных целей – восстановления контроля над границей с Ираном и Арменией.

По заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на этот момент, кроме Зангилана, от оккупации освобождены села Физулинского района Дёрдчинар, Кюрдляр, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы, села Джабраильского района Сарахша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагры, Дашвейселли, Ярахмедли, села Ходжавендского района Агчакенк, Мулкидере, Дашбашы, Гюнешли, Венг (Чинарлы), села Зенгиланского района Хавалы, Зернели, Мамедбейи, Хекери, Шерифан и Муганлы. А всего, на этот момент, освобождены шесть сел Физулинского района, семь – Джебраильского, пять – Ходжавендского и шесть – Зангиланского районов.

Ну а в ходе этого рейда, счет уничтоженной и захваченной техники противника продолжает расти. С его слов, ВС Азербайджана уничтожили 241 армянский танк, 39 танк взят в качестве трофея. Выведены из строя 70 установок "Град", четыре комплекса С-300.

В западной прессе встречаются сообщения о том, что стороны дают противоречивые данные о своих успеха и соответственно – о потерях противника. Но фокус в том, что такое можно было рассказывать вчера, а сегодня, когда современное оружие обладает возможностями видеофиксации в реальном времени, все довольно легко посчитать, если иметь время, желание и терпение. Вот – новые кадры нанесения ударов по армянским войскам.

Поэтому азербайджанские военные взяли на себя труд и делают работу за армян. Например, с дронов они снимают на видео бегство их спецназа в пешем порядке. При этом они отдают должное армянским военным, замеряя скорость их бега. Выясняется, что по пересеченной местности и с остатками дорогого снаряжения на холке, армянские бойцы спецназа уже давно превзошли олимпийских чемпионов и даже антилоп, а теперь – подбираются к скорости гепардов.

Только эти пятнистые кошки бегают без груза и на очень короткие дистанции, причем – не в горах, а эти бегут так, что только за ними пыль стоит. Говорят, что азербайджанские военные не добивают их с дронов намеренно, чтобы дать возможность армянским военным проявить себя на спортивных аренах.

Наверное, после завершения выдавливания противника на его территорию с южного фланга, стоит ожидать перегруппировки сил азербайджанской армии и начало встречной операции с северного направления. В любом случае, каждый день боевых действий, приближает азербайджанскую армию к своей цели. А что делать дальше, будет зависеть от того, насколько армяне дадут для этого повод.

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