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"СБУ троллит?" Ведущие устроили Путину "украинскую диверсию"

6.6тЧитать новость на украинском

Ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая проходит в России в четверг, 7 июня, оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.

Пользователи тут же отметили, что это некий намек на проблемы в отношениях с Украиной. Некоторые даже усмотрели в этом "совпадении" новые шовинистские замашки российского президента. "Украина наш?" - возмущаются они.

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При этом есть те, кто усмотрел в данной ситуации "троллинг СБУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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