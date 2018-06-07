"СБУ троллит?" Ведущие устроили Путину "украинскую диверсию"

Ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая проходит в России в четверг, 7 июня, оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.

Пользователи тут же отметили, что это некий намек на проблемы в отношениях с Украиной. Некоторые даже усмотрели в этом "совпадении" новые шовинистские замашки российского президента. "Украина наш?" - возмущаются они.

Первые шутки в сети - по поводу цвета платьев ведущих. Нет ли тут политического подтекста? https://t.co/XJv8YYZ2Lk — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 7 июня 2018 г.

При этом есть те, кто усмотрел в данной ситуации "троллинг СБУ".

Поехали: Началась Прямая линия с Владимиром Путиным pic.twitter.com/RPkyxOyjGb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.