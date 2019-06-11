"Угроза есть": в протестах в Молдове увидели риски для Украины

В ответ на массовые протесты, вспыхнувшие в Молдове, Служба безопасности Украины "напряглась по назначению".

"Это их хлеб", - сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Отвечая на вопрос о том, представляют ли события в Молдове потенциальную опасность для Украины, он заявил: "Угроза есть, но она незначительна, она носит локальный характер".

Протесты в Кишиневе Publika.md

Комментируя тот факт, что Служба безопасности Украины осуществила ряд мер на украино-молдавской границе, Жданов признал: "СБУ абсолютно правильно напряглись, по назначению". "Потому что это их хлеб. Их задача сейчас – не допустить проникновения на нашу территорию с Приднестровья диверсантов и разведчиков. Предотвратить шпионаж и так далее", - пояснил он.

В то же время, по оценкам эксперта, "сил и войск у нас достаточно для того чтобы удержать государственную границу и не допустить никаких военных провокаций". В этом контексте эксперт напомнил о том, что "еще несколько лет назад мы развернули там, кроме 28-й бригады, еще одну бригаду. И усилили границу с Приднестровьем".

Как писал OBOZREVATEL, в столице Молдовы Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон. В СБУ сообщили о том, что на украино-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

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