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"Сбросили гранату на бабушку!" У Соловьева блеснули новым маразмом о ВСУ

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На программе топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева прозвучал нелепый фейк о бомбардировках пенсионеров на Донбассе Вооруженными силами Украины.

Его озвучил политолог-украинофоб Дмитрий Куликов в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вечер с Владимиром Соловьевым"

"Вечер с Владимиром Соловьевым"

Скриншот видео

"Ну, вот с Донбасса сообщение. Мэр Горловки Ваня Приходько, мой хороший товарищ пишет об этом. Беспилотник прилетел и сбросил гранату на женщину 70 лет! Тяжелые ранения! Это при каком президенте произошло? Тот, который рассказывал, что никто не будет плакать?! А плотность обстрелов, которая выросла за последнюю неделю?!" – озвучил бредовый вымысел путинский пропагандист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куликов выдал нелепый фейк о якобы бомбежках мирного населения на Донбассе Военно-воздушными силами ВСУ. Для более жуткой информационной картинки он отметил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

Также российские пропагандисты показали в прямом эфире фото взорванного автомобиля и выдали фейк о том, что это – скорая помощь террористов "ДНР", которую якобы вместе с людьми уничтожили во время обстрела ВСУ. Кроме того, они заявили, что в ней якобы находилась беременная медсестра, которая также погибла.

Подобную страшилку на кремлевском телевидении озвучил и "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов: он обвинил ВСУ в якобы массовых убийствах мирных жителей на Донбассе и солгал, что сам видел труп связанной беременной женщины.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Место
Россия
Тег
ВСУ
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Борисс Робот
Борисс Робот
было бы странно если бы убитая медсестра не была бы беременной... а если бы не была бы, то на руках держала бы грудного младенца.... Мадонна и не иначе... А бабушку жалко... бомба в 70 лет по индивидуальному заказу...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Борисс Робот, жалко что тебя уроды вылупили, нацист.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если это фейк, то кто обстреливает Донбасс?
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