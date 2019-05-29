"Сбросили гранату на бабушку!" У Соловьева блеснули новым маразмом о ВСУ

На программе топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева прозвучал нелепый фейк о бомбардировках пенсионеров на Донбассе Вооруженными силами Украины.

Его озвучил политолог-украинофоб Дмитрий Куликов в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вечер с Владимиром Соловьевым" Скриншот видео

"Ну, вот с Донбасса сообщение. Мэр Горловки Ваня Приходько, мой хороший товарищ пишет об этом. Беспилотник прилетел и сбросил гранату на женщину 70 лет! Тяжелые ранения! Это при каком президенте произошло? Тот, который рассказывал, что никто не будет плакать?! А плотность обстрелов, которая выросла за последнюю неделю?!" – озвучил бредовый вымысел путинский пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куликов выдал нелепый фейк о якобы бомбежках мирного населения на Донбассе Военно-воздушными силами ВСУ. Для более жуткой информационной картинки он отметил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

Также российские пропагандисты показали в прямом эфире фото взорванного автомобиля и выдали фейк о том, что это – скорая помощь террористов "ДНР", которую якобы вместе с людьми уничтожили во время обстрела ВСУ. Кроме того, они заявили, что в ней якобы находилась беременная медсестра, которая также погибла.

Подобную страшилку на кремлевском телевидении озвучил и "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов: он обвинил ВСУ в якобы массовых убийствах мирных жителей на Донбассе и солгал, что сам видел труп связанной беременной женщины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся