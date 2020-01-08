Атака ракетой или теракт? Что могло уничтожить украинский Boeing в Иране

Эксперты опровергают одну из озвученных версий крушения украинского самолета Boeing 737, который разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По их мнению, самолет не могла сбить иранская система ПВО, однако технические возможности для таких действий у Ирана были.

Почему эту версию считают “вбросом” и как её могут использовать для эскалации конфликта США и Ирана – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Иран официальной версией крушения называет технические неполадки;

Источники в МАУ не исключают возможность того, что самолет сбила иранская ПВО. Такую версию выдвигают и местные СМИ;

Эксперт опровергает эту версию, ссылаясь на видео. Однако вероятность теракта не исключает;

Техническая возможность ударить по самолету с помощью ПВО у Ирана была – одна из баз находится в 50 км от аэропорта;

Крушение могут использовать для эскалации конфликта США и Ирана.

Аргументы “против”

Руководство авиакомпании МАУ, которой принадлежал борт, провело брифинг, на котором было озвучено, что самолет проходил проверку 6 января и никаких технических неполадок не было выявлено.

При этом, источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что его могла случайно сбить система ПВО Ирана, перепутав с военным воздушным судном США. Причина же – обострение после убийства американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани. Такую же версию озвучило издание Al Hadath.

Но в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт и журналист Юрий Бутусов заявил, что такая версия – вброс. Он ссылается на видео, на котором засняли падение горящего борта. По словам Бутусова, самолет находился в месте с оживленным воздушным движением и это еще одна причина, по которой он не верит в версию с ПВО.

"Самолет находится над международным аэропортом Тегерана, там где зона оживленного воздушного движения. Там много самолетов и все под контролем диспетчера. Высота очень небольшая, он упал с двух километров - только взлетел и сразу упал. Видно, что у него горит двигатель, что-то произошло. Уже на данный момент видно, что это не атака ПВО, не зенитная ракета", – рассказал Бутусов.

Основной версией он считает технические неполадки, однако, не исключает и возможность теракта.

"Но исключать версию теракта нельзя, потому что мы не видим все детально. Но более 90% - это технические причины, которые мы на данный момент не знаем", – резюмировал эксперт.

Крушение украинского самолета в Иране

Крушение украинского самолета в Иране

Возможности для удара были

Но стоит отметить, что в посольстве Украины в Иране заявили, что версия и теракта, и ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Однако, теоретически система ПВО могла достать самолет, вылетающий из аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщает Юрий Лямин в своем блоге на LiveJournal, ему удалось найти на картах расположение дивизиона зенитно-ракетной системы С-300ПМУ2. Он находится неподалеку от аэропорта Мехрабад, что в Тегеране. Оттуда до аэропорта Имама Хомейни - около 50 километров.

ЗРК С-300ПМУ2

Позиция С-300ПМУ2 неподалеку аэропорта Мехрабад LiveJournal Юрия Лямина

Сам зенитно-ракетный комплекс С-300ПМУ2, согласно характеристикам, способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 200 километров и на высоте от 100 метров до 27 километров. Украинский Boeing 737, согласно данным Flightradar24, пропал с радаров на высоте 2415 метров, что попадает в зону поражения этой ЗРК.

Украинский борт на Flightradar24

Крушение как способ эскалации конфликта США и Ирана

После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани, отношения между этими странами только накаляются. Сначала Иран пообещал отомстить, а после и сделал это – именно тогда, когда произошло крушение украинского самолета.

В ночь с 7 на 8 января власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные. Всего было выпущено 15 ракет.

Военный эксперт Константин Машовец в комментарии OBOZREVATEL заявил, что крушение украинского Boeing могут использовать для эскалации конфликта между США и Ираном – мол, в условиях гибридной войны информацию могут крутить как угодно.

"Это могут использовать как угодно, повернуть в любую сторону. Российская Федерация тоже может использовать в противостоянии с Украиной – начнут фейки сочинять. Могут использовать и в конфликте США с Ираном. Но я бы не торопился с определенными выводами и дождался результатов расследования", – поделился эксперт.

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