Сбежавший в РФ экс-регионал призвал украинцев к перевороту

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, цинично призвал украинский народ к государственному перевороту (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, коллаборант попытался заверить людей в том, что в обозримом будущем Украине якобы все равно не стоит ждать кардинальных перемен, ведь выборы в 2019 году не состоятся. Свой пророссийский призыв перебежчик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Что необходимо делать? Ну не надо обманывать себя и украинский народ, что могут быть выборы. Это практически идет вопрос о серьезном конфликте между властью, которая незаконна, и украинским обществом. Читать и искать ответ надо во всеобщей преамбуле прав человека, где написано, что народ в данном случае имеет право на восстание", — сказал предатель Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник отличился еще одним маразматичным заявлением, сказав, что Украину оккупировали внуки "бандеровцев", а безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу.