Сбежавшая в Россию журналистка из Львова обозвала Украину "страной-террористом"

Пророссийская журналистка Елена Бойко, сбежавшая на территорию страны-агрессора из Львова, цинично высказалась об Украине, назвав ее "государством-террористом" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Перебежчица заявила, что все российские граждане, едущие туда, якобы являются потенциальными жертвами вымышленных расправ. Свою пропагандистскую речь она озвучила в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ.
"Все граждане России, которые уезжают в Украину должны писать, что осознают, что едут в государство-террориста. И если их там шлепнут, претензий не предъявлять. Он (гражданин России. — Ред.) должен понимать, что едет как потенциальный покойник", — озвучила угрожающий фейк пособница оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойко оскорбила украинцев Крыма, заявив, что их легко вычислить по "дебильному выражению лица".
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