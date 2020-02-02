Сбежать от Путина в ЕС и НАТО? Стало известно о тайном письме Трампа к Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео якобы передал главе Беларуси Александру Лукашенко личное письмо от президента Дональда Трампа.

С таким инсайдом выступил Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, который специализируется на "сливах" из Кремля. При этом озвученная информация выглядит не слишком правдоподобно.

"Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов", – сказано в сообщении.

Сообщается, что США якобы пообещали Беларуси "сохранение суверенности" и поддержку на международном уровне.

США пытаются спасти Беларусь от Путина. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, США готовы обеспечить Беларусь нефтью в необходимых объемах и по адекватным ценам. Предложение последовало после конфликта с РФ.

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