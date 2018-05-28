Сбежал от Путина: Абрамович получил новое гражданство

Близкий к Путину российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Тель-Авив и получил израильское удостоверение личности, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль.

Как пишут местные СМИ, в частности Y-Net и Times of Israel, олигарх прибыл в аэропорт им.Бен-Гуриона на своем личном самолете днем 28 мая.

"Он получил все документы и открыл банковский счет в Израиле. Абрамович будет жить в особняке, который он купил за 100 млн шекелей в районе Неве–Цедек (старейший квартал Тель-Авива. - Ред.)", - отмечают СМИ.

Строение - бывший отель, купленный у актрисы Галь Гадот.

Позже изданию Times of Israel в министерстве внутренних дел страны подтвердили сообщения СМИ об иммиграции Абрамовича.

51-летний миллиардер 28 мая действительно прилетал в Тель-Авив, заявили в ведомстве.

Он воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации.

Как отмечает российский "Коммерсант", в компании Millhouse Романа Абрамовича заявили, что не комментируют частную жизнь бизнесмена.

Напомним, ранее Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство.

Отметим, что срок действия визы истек в конце апреля 2018 года и власти Великобритании ее не продлили. В связи с этим Абрамович не смог присутствовать на матче финала Кубка Англии по футболу, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу.

В марте в Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что проверяют визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Для получения новой британской визы инвестора Абрамович должен объяснить, каким образом он получил свое состояние.