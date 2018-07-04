Путин исчез: в России назвали причину

Причина отмены всех публичных мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина с 2 по 8 июля связано с проходящим чемпионатом мира по футболу в России.

"Не надо забывать, что идет чемпионат мира по футболу, и там еще пока сборная России не вылетела. Наверняка будут какие-то разговоры, почему Путин не посещает игры со сборной России. А не посещает он по одной простой причине, потому что каждый раз он боится проигрыша. У него это маниакальное, он хочет, чтобы с ним ассоциировались только победы", – сказала в комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, краткосрочный отпуск может стать хорошей формальной отмазкой, чтобы никто его не спрашивал о чемпионате.

"Плюс ко всему, конечно, встреча с Трампом все-таки важная, и Кремль пытается ее преподнести как какое-то такое эпохальное событие. И ожидания от этой встречи пытаются преувеличить, начинают всякие слухи пускать, в том числе и то, что Америка и Крым признает. Но на самом деле не стоит недооценивать Трампа, его не так легко переиграть, как многим кажется", – говорит Курносова.

Российская оппозиционерка считает, что важных решений, как признание "российского" Крыма или снятие санкций с РФ, точно не будет, но есть один вопрос, решению которого американский президент может поспособствовать.

"Надеюсь, что после встречи как-то сдвинется вопрос с украинскими узниками", – сказала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский президент Дональд Трамп, уходя от ответа на вопрос "чей Крым" игнорирует национальные интересы своей же страны и ведет себя враждебно к демократическим союзникам США.