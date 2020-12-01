Саудовская Аравия впервые открыла для туристов древний город Хегра

Археологический памятник, некогда процветающий международный торговый центр – город Хегра (или иначе – Мадаин Салех) оставался практически нетронутым в течение 2 тыс. лет, но в нынешнем году саудовская власть открыла его для массового посещения.

Как пишет Smithsonian, город был вторым по значимости в набатейском царстве после Петры. Он может содержать ключ к раскрытию секретов этой почти забытой древней цивилизации, считают ученые (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Раньше Хегру каждый год посещали менее 5 тыс. саудовцев. Иностранным туристам и вовсе приходилось получать специальное разрешение от правительства на посещение – таких выдавалось менее 1 тыс. ежегодно. Однако сейчас саудовские власти делают ставку на туризм, как на источник доходов, и теперь желающим достаточно купить билет.

Как уточняется в статье, древний город был построен в эпоху Набатейского царства, основанного кочевниками, живущими в пустыне, и ставшими со временем мастерами-торговцами. Они контролировали торговые пути благовоний и пряностей через Аравию и Иорданию в Средиземное море, Египет, Сирию и Месопотамию.

Набатеи процветали с 4 века до н.э. до 1 века н.э. Затем расширяющаяся Римская империя аннексировала и поглотила их огромные земли, включая современную Иорданию, Синайский полуостров Египта и части Саудовской Аравии, Израиля и Сирии.

Постепенно набатейская идентичность полностью утратилась. Интерес к этой цивилизации возродился через Петру, которая была заново открыта Западу швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом в 1812 году. При этом местные бедуинские племена жили в здешних пещерах и гробницах на протяжении многих поколений.

Особенный интерес к городу появился, когда тот стал местом съемок культового фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" в 1989 году.

Как и Петра, Хегра – это мегаполис, превратившийся в некрополь. Большинство ныне сохранившихся построек представляют собой гробницы. Это одно из немногих мест, где сохранились письменные памятники набатейцев, – надписи над входами в несколько гробниц.

Инфраструктура древнего города демонстрирует, что набатейцы хорошо разбирались в архитектуре и гидравлике. К примеру, дождевая вода собиралась для последующего использования в подземных цистернах, а вокруг гробниц были проложены природные водопроводные трубы, чтобы защитить их фасады от эрозии.

Всего в Хегре обнаружили 111 тщательно сделанных гробниц. В Петре их более 600, однако в Хегре они часто находятся в гораздо лучшем состоянии. Самая старая из них датируется 1 годом до н.э., самая новая – 70 годом н.э.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Египте найдены еще более 100 саркофагов. Один из них вскрыли, чтобы проверить состояние мумии. Их обнаружили недалеко от Каира в некрополе Саккара.

Кроме саркофагов также найдены 40 позолоченных статуэток. Находки относятся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 годы до нашей эры) и эпохе Птолемеев (332-30 годы до нашей эры).