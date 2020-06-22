Саудовская Аравия запретила иностранцам паломничество в Мекку и Медину, но не всем

Власти Саудовской Аравии не допустят иностранцев к паломничеству по святым для мусульман местам в Мекке и Медине, кроме тех, которые уже находятся на территории страны.

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Такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщают Sky News Arabia со ссылкой на Министерство по делам хаджа и умры.

"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", – говорится в сообщении министерства.

При этом территория Мекки, где расположены святые для мусульман месте, пока закрыта из-за большого количества заболевших коронавирусом в стране.

Отметим, что Саудовская Аравия лидирует по количеству зараженных среди арабских стран. По данным на 22 июня, в стране зафиксировано 161 005 случаев заболевания. При этом 105 175 человек вылечились и 1 307 скончались.

В Саудовской Аравии заразились более 160 тысяч человек worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия в марте выделила на борьбу с коронавирусом 30 миллиардов долларов.