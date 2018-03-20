Саркози задержан: эксперт объяснил, что грозит экс-президенту Франции

Экс-президенту Франции Николя Саркози может грозить обвинение в измене, если следствие докажет, что его избирательная кампания финансировалась из-за рубежа.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Европейская система правосудия работает вяло, медленно, но безупречно. Мы имеем дело с событиями, которые происходили в 2006-2007 годах, следствие было начато в 2012 году. Но, как мы видим, ответственность догнала красавчика-ловеласа, президента Франции, и он будет отвечать за то, что происходило, когда он пытался замести следы своей деятельности путем прямого участия Франции в войне против Ливии", - заявил Толстов.

"По свидетельствам самого Каддафи, он давал деньги непосредственно штабу Саркози, имел с ним договоренности. И когда он еще был жив, но уже началась война при участии стран Европейского Союза, Каддафи говорил, что давал Саркози 50-60 млн евро", - добавил он.

По словам эксперта, все идет к тому, что отвечать Саркози придется.

"Это уголовная статья "Финансирование избирательной компании со стороны иностранных агентов". Это можно рассматривать как фактор национальной измены", - подчеркнул Толстов.

Как сообщал "Обозреватель", во Франции сотрудники управления по борьбе с коррупцией задержали экс-президента страны Николя Саркози. Его взяли под стражу для дачи показаний.