Саркози предъявили обвинение в создании преступной группировки

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в организации преступной группировки по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру. Это первый случай в истории, когда президент Франции может быть привлечен к ответственности по такой статье.

Это уже четвертое обвинение, предъявленное Саркози по этому делу. В 2018 году Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств.

Саркози неоднократно опровергал эти обвинения. После появления сообщений о том, что его обвинили в создании преступной группировки, экс-президент Франции написал в фейсбуке, что он не виновен.

Расследование было начато в 2012 году после публикации Mediapart документа, который должен был показать, что кампания Саркози финансировалась режимом Муаммара Каддафи.

Как писал OBOZREVATEL, сайт Mediapart опубликовал документ, якобы доказывающий, что в 2007 году Муаммар Каддафи, по итогам переговоров с французской стороной, согласился предоставить 50 млн. евро на финансирование предвыборной гонки Николя Саркози.