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Санкционный список США: в Кремле признали вред от скандального доклада

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Опубликованный в США "кремлевский доклад" может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

При этом он призвал не предаваться эмоциям по данному поводу, несмотря на беспрецедентность публикации.

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"С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями. Но, с другой стороны, предание публичности такого максимально возможного списка, просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства", – сказал Песков.

Он отметил, что необходим анализ доклада Минфина США и "не стоит поддаваться эмоциям".

"Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию", – заключил представитель Кремля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России пригрозили США "зеркальными мерами" за публикацию "кремлевского доклада".

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Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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