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Санкций не будет: друзья Кремля не решились пойти против Путина

2.2тЧитать материал на украинском

В Сербии пожаловались на давление Запада из-за нежелания вводить санкции против Российской Федерации.

Об этом в интервью издания "Известия" заявил глава сербского МИД Ивица Дачич. Дипломат добавил, что Россия и Сербия продолжают оставаться партнерами, несмотря на желание Белграда стать членом Европейского союза.

"Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление. Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия", подчеркнул Дачич.

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Со слов чиновника, Россия помогает Сербии отстаивать свои интересы, поэтому было бы "очень некорректно" вводить санкции против нее.

Говоря о НАТО и Косово, дипломат отметил, что, если бы в 1999 году президентом России был Владимир Путин, никто бы не посмел бомбить Югославию.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белграде снова состоялась массовая акция протеста против политики президента Сербии Александара Вучича.

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Персона
Владимир Путин
Место
Сербия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ..а вас в Европе кто нибудь ...любит? Ну кроме прибалтов...
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