Санкции за отравление Навального могут навредить российской вакцине от COVID-19, – Белковский

Санкции против РФ за отравление оппозиционера Алексея Навального могут ударить по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V".

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он сказал, что санкции уже обсуждаются в Евросоюзе и США.

Политолог отметил, что и по линии НАТО, и по линии Организации по запрещению химического оружия уже стоит вопрос о том, что Россия должна предоставить подробный отчет о химическом оружии на своей территории.

"Думаю, что, если санкции возникнут, под удар попадет как раз биотехнологический сектор, что может навредить и вакцине "Спутник-V", являющейся для Владимира Путина сегодня символом большого успеха в 2020 году. Неслучайно она названа "Спутник-V", как бы в честь полета первого искусственного спутника Земли. В сознании Путина это сопоставимые достижения нашей страны. Хотя сейчас более уместно было бы назвать вакцину "Новичок-V", поскольку бренд "Новичок" стал более раскрученным, чем "Спутник". Наш, русский бренд. Можем гордиться", – сказал политолог.

По его словам, санкционные последствия возможны и они будут достаточно болезненными.

"Потому что это удар именно по той сфере, которой Владимир Путин последнее время уделяет повышенное внимание. Неслучайно ей занимается его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, Игорь Иванович Сечин, глава "Роснефти", такие близкие к президенту на нынешнем этапе люди, как глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и так далее", – объяснил Белковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, реакцией Дональда Трампа на отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" может быть введение санкций против ответственных лиц с помощью закона Магнитского или закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Европейские страны отреагировали на доказательства, обнародованные немецким правительством о том, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить веществом из группы "Новичок". Лидеры стран осудили то, что произошло с политиком, и пообещали привлечь виновных к ответственности.

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