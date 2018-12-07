МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Санкции в действии: Филиппины забраковали военную технику России

3.6тЧитать материал на украинском

Из-за возможных проблем в связи с санкциями США против РФ Филиппины отказались от покупки российских вертолетов Ми-171.

Вместо них у американской компании "Сикорский" будут закуплены 16 многоцелевых вертолетов "Блэк Хок" (Black Hawk) за $240 млн, несмотря на то, что россияне предложили самую низкую цену, сообщил глава оборонного ведомства страны Дельфин Лорензана, пишет Reuters.

"За них было бы очень трудно расплачиваться в связи с санкциями США", — сказал он.

Новости
Агрессия России в Керченском проливе: против Москвы ввели первые санкции

Вертолет Ми-171

Вертолет Ми-171

helicopter.su

Black Hawk

Black Hawk

rotorandwing.com

По его данным, все документы, оформляющие покупку на общую сумму 240 млн долларов, будут подписаны в 2019 году

Известно, что изначально Филиппины планировали купить канадские вертолеты Bell 412, однако сделку отменили в феврале 2018 года на фоне опасений Канады, что военную технику будут использовать для борьбы с повстанцами.

После этого Филиппины рассмотрели покупку вертолетов других моделей, в том числе S-70 Black Hawk Sikorsky Aircraft, российского Ми-171, южнокорейского "Суриона" и AW139 Агуста Уэстленд.

Как писал OBOZREVATEL, недавно США пригрозили России отключением от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Филиппины
Теги
Россиявоенная техникаСША
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
18
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
an and
an and
Таки правда, что санкции только на пользу идут!))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Как любят комментировать высокодуховные : Гы-гы-гыыыы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
От кацапочленорылых мокшей все уже шарахаются как от чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги