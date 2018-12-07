Санкции в действии: Филиппины забраковали военную технику России

Из-за возможных проблем в связи с санкциями США против РФ Филиппины отказались от покупки российских вертолетов Ми-171.

Вместо них у американской компании "Сикорский" будут закуплены 16 многоцелевых вертолетов "Блэк Хок" (Black Hawk) за $240 млн, несмотря на то, что россияне предложили самую низкую цену, сообщил глава оборонного ведомства страны Дельфин Лорензана, пишет Reuters.

"За них было бы очень трудно расплачиваться в связи с санкциями США", — сказал он.

Вертолет Ми-171 helicopter.su

Black Hawk rotorandwing.com

По его данным, все документы, оформляющие покупку на общую сумму 240 млн долларов, будут подписаны в 2019 году

Известно, что изначально Филиппины планировали купить канадские вертолеты Bell 412, однако сделку отменили в феврале 2018 года на фоне опасений Канады, что военную технику будут использовать для борьбы с повстанцами.

После этого Филиппины рассмотрели покупку вертолетов других моделей, в том числе S-70 Black Hawk Sikorsky Aircraft, российского Ми-171, южнокорейского "Суриона" и AW139 Агуста Уэстленд.

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