Совершенно очевидно, что в Европе активно чувствуется усталость от русских санкций.
И тут несколько причин.
1. Давление из Вашингтона существенно ослабло, ввиду прорусской позиции Трампа.
2. Несмотря на успехи, сложился определённый негативный консенсус по поводу Украины и её возможности реформироваться с данным правительством. А раз так, то санкции теряют смысл.
3. Европейские бизнесы активно давят на политиков дать им возможность иметь дело с русскими - деньги не пахнут и плевать им на Украину.
4. Америка недостаточно активно предлагает замену русским ресурсам. Например, тому же алюминию - в Америке этой проблемы нет, а в Европе это огромные поставки из России.
5. Русские взятки - прекрасно работают особенно среди мега-продажных бюрократов Европы.
6. ЕС и США на сегодня не имеют ясно скоординированной позиции по дальнейшим санкциям. Да и те санкции, что приняты в Америке очень медленно и неохотно вводятся в жизнь.
7. Основное внимание сегодня на Северной Корее и возможно Сирии, но никак не событиях в Украине или вокруг России.
8. Как показывает практика, реакция на отравление Скрипаля или на действия Асада в Сирии, встречает достаточно минимальную реакцию. С помпой удаляются дипломаты, которых почти тут же меняют на других. Бомбятся объекты, в которых ничего нет и не гибнет ни один сириец. Всё это говорит о почти договорном спектакле для лохов, которые верят в это.
9. Украина не может вернуть Крым и не может отбить свои восточные области у сепаратистов. А НАТО вмешиваться в это категорически не будет. Максимум это обернётся поставкой оружия, которого несмотря на обещания, до сих пор как не было, так и нет.
10. Санкции привели к потерям, но пока не будет наложен бойкот по покупке нефти и газа, ничего существенного санкции не дадут - к ним уже привыкли и ждать коллапса России, как обещают разные псевдо-экономисты, смешно.
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