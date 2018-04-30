Совершенно очевидно, что в Европе активно чувствуется усталость от русских санкций.

И тут несколько причин.

1. Давление из Вашингтона существенно ослабло, ввиду прорусской позиции Трампа.

2. Несмотря на успехи, сложился определённый негативный консенсус по поводу Украины и её возможности реформироваться с данным правительством. А раз так, то санкции теряют смысл.

3. Европейские бизнесы активно давят на политиков дать им возможность иметь дело с русскими - деньги не пахнут и плевать им на Украину.

4. Америка недостаточно активно предлагает замену русским ресурсам. Например, тому же алюминию - в Америке этой проблемы нет, а в Европе это огромные поставки из России.

5. Русские взятки - прекрасно работают особенно среди мега-продажных бюрократов Европы.

6. ЕС и США на сегодня не имеют ясно скоординированной позиции по дальнейшим санкциям. Да и те санкции, что приняты в Америке очень медленно и неохотно вводятся в жизнь.

7. Основное внимание сегодня на Северной Корее и возможно Сирии, но никак не событиях в Украине или вокруг России.

8. Как показывает практика, реакция на отравление Скрипаля или на действия Асада в Сирии, встречает достаточно минимальную реакцию. С помпой удаляются дипломаты, которых почти тут же меняют на других. Бомбятся объекты, в которых ничего нет и не гибнет ни один сириец. Всё это говорит о почти договорном спектакле для лохов, которые верят в это.

9. Украина не может вернуть Крым и не может отбить свои восточные области у сепаратистов. А НАТО вмешиваться в это категорически не будет. Максимум это обернётся поставкой оружия, которого несмотря на обещания, до сих пор как не было, так и нет.

10. Санкции привели к потерям, но пока не будет наложен бойкот по покупке нефти и газа, ничего существенного санкции не дадут - к ним уже привыкли и ждать коллапса России, как обещают разные псевдо-экономисты, смешно.