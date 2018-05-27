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"Санкции отменить": раскрыты планы друзей Путина из ЕС

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Европейские партнеры президента России Владимира Путина могут выступить за снятие санкций против РФ на предстоящем саммите ЕС. Возможная отмена санкций стала бы негласным признанием аннексии Крыма.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

Эксперт отметил, что в Италии лидеры "Движения 5 звезд" и партии "Лига" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо формируют коалиционное правительство, которое одной из своих задач ставит снятие санкций Евросоюза с России.

"А снятие санкций с России – это де-факто признание аннексии Крыма. Есть действие, и есть наказание за него", - заявил он.

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Кравченко напомнил, что на саммите ЕС 28-29 июня ожидается принятие решения относительно продолжения антироссийских санкций.

По его мнению, Италия может поставить вопрос относительно санкций на саммите, где действует принцип консенсуса.

"Это записано у них в коалиционном документе – снятие санкций. Премьер Италии поедет туда. Если Италия скажет "нет", то санкций не будет", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля состоится саммит Украина-ЕС, в рамках которого будет рассмотрен вопрос вступления Украины в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и в Единый цифровой рынок ЕС.

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Темы
Санкции против РоссииХолодная война между Западом и РоссиейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Валерий Кравченко
Место
Италия
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