"Санкции отменить": раскрыты планы друзей Путина из ЕС

Европейские партнеры президента России Владимира Путина могут выступить за снятие санкций против РФ на предстоящем саммите ЕС. Возможная отмена санкций стала бы негласным признанием аннексии Крыма.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

Эксперт отметил, что в Италии лидеры "Движения 5 звезд" и партии "Лига" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо формируют коалиционное правительство, которое одной из своих задач ставит снятие санкций Евросоюза с России.

"А снятие санкций с России – это де-факто признание аннексии Крыма. Есть действие, и есть наказание за него", - заявил он.

Кравченко напомнил, что на саммите ЕС 28-29 июня ожидается принятие решения относительно продолжения антироссийских санкций.

По его мнению, Италия может поставить вопрос относительно санкций на саммите, где действует принцип консенсуса.

"Это записано у них в коалиционном документе – снятие санкций. Премьер Италии поедет туда. Если Италия скажет "нет", то санкций не будет", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля состоится саммит Украина-ЕС, в рамках которого будет рассмотрен вопрос вступления Украины в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и в Единый цифровой рынок ЕС.

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