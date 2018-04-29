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Санкции против России: назван главный страх США

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Страны Запада санкциями могут развалить Россию как карточный домик, но сами опасаются последствий таких шагов.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

"Ну додавили, и какой результат мы в конце хотим увидеть? Должен уйти Путин? А кто придет? Так же думают и в США. Россия - это одеяло из лоскутков, это Чечня, Татарстан, Тува. Это огромная ядерная территория, что с ней делать?" – пояснила она.

"Мы еще не знаем, сколько там мегатонн с советских времен осталось под землей. В 1989 году США и Европа не ожидали и не хотели полного распада Советского Союза. Они давили санкциями, но они не знали, что потом делать с этой огромной территорией. Была растерянность - что дальше? Что мы будем делать? Такая же проблема и сейчас", - отметила эксперт.

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Верещук напомнила, что США "только чуть-чуть нажали" санкциями, и упал рубль.

"Это фактически карточный домик - вытяни одну карту и все развалится. Отключи Россию от SWIFT, и на следующий день там пропадет даже электричество... А их там 150 миллионов", - заявила эксперт.

По мнению Верещук, Кремль может в ответ на санкции "применить какое-то оружие, но ясно, что оно до Америки не долетит".

"Они (США - ред.) бы хотели поставить на демократическое правительство, но где оно?" - заключила эксперт.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее экономический эксперт Виталий Кузьмин спрогнозировал, как на экономике РФ скажется новый пакет санкций США.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против РоссииХолодная война между Западом и Россией
Персона
Ирина Верещук
Место
Россия
Объект
санкции
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