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Санкции против России: Меркель расставила точки над "i"

10.3тЧитать материал на украинском

Санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Merkur.

"Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне. Однако ограничительные меры были введены, так как территориальная целостность Украины была нарушена. Мы считаем, что санкции правильны и важны до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности", – сообщила она.

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Меркель также рассказала о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирия на Донбассе до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер. В этой связи считаю правильным, что они были продлены", – подчеркнула канцлер.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

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Темы
Санкции против РоссииВойна на Донбассе
Персоны
Ангела МеркельВладимир Зеленский
Место
Германия
Теги
санкции Донбасс
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Минские соглашения... Ну ладно... Спасибо г-же Меркель, что вопрос Крыма закрыт и больше не подымается а ЕС
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Питон Каа
Питон Каа
Да ладно, мы не в обиде. Спасибо за завод "Мерседес" в России!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Да пес с ней украиной,зачем себе хуже делать?
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