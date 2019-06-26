Санкции против России: Меркель расставила точки над "i"

Санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Merkur.

"Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне. Однако ограничительные меры были введены, так как территориальная целостность Украины была нарушена. Мы считаем, что санкции правильны и важны до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности", – сообщила она.

Меркель также рассказала о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирия на Донбассе до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер. В этой связи считаю правильным, что они были продлены", – подчеркнула канцлер.

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

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