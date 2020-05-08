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8 мая • обновлено в 13:17
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Санкции продолжат: в Госдепе высказались о России и "ее подручных"

2.1т
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США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе.

Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Кулеба обсудили усилия Украины по дипломатическому урегулированию подогреваемого Россией конфликта в украинском регионе Донбасс и результаты виртуальной встречи 30 апреля в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция. – Ред.). Госсекретарь похвалил дипломатию Украины", – сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Санкции США против России

Санкции США против России

В США подчеркнули, что продолжат давить на Россию, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма

Также дипломаты обсудили борьбу с пандемией COVID-19. Помпео "осудил Россию и ее подручных", которая распространяет дезинформацию для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии призвали немедленно снять санкции против России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Санкции против России
Персоны
Дмитрий Кулеба Майк Помпео
Место
США
Теги
Министерство иностранных дел Украины санкции Госдеп США
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
США будут воевать с Россией до последнего украинца.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Та пи х у й. Сан кции Рос сии, а хуже только на ок ра ине...)))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Бачурин Андрей, теpnилы должны терпеть, а то путин нападёт и рашканефсё
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