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13 мая • обновлено в 16:19
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Санкции не отменят: в ЕС ответили на заявления России о COVID-19

3.2т
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Введенные Европейским Союзом санкции в отношении России не препятствуют предоставлению ей потенциальной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

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Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС сообщает DW. По его словам, несмотря на ситуацию с заболеваемостью в стране, сама РФ о поддержке пока не просит.

"Введенные в отношении России санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи, в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила", – сказал он.

Санкции не отменят: в ЕС ответили на заявления России о COVID-19

Также отмечается, что 12 мая заместитель председателя Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заверил журналистов, якобы Евросоюз будет предоставлять гумдопомогу для борьбы с коронавирусом даже подсанкционным странам и регионам.

"Гуманитарная помощь может поддержать нуждающихся даже при наличии санкций – эти две вещи не являются несовместимыми, – пояснил он.

При этом Еврокомиссия уже опубликовала инструкцию о порядке предоставления гуманитарной помощи Сирии, которая также находится под санкциями ЕС. Речь идет о поставках оборудования и материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Санкции против России Коронавирус
Место
Россия
Теги
Новости России гуманитарная помощь санкции Европейский Союз Европейская Комиссия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Видали, paгyлики - Россия не нyждaeтся и не пpocила
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Не нуждается, но только уже 2 раза в ООН поднимала вопросы снятия санкции. Ох как не нуждается, санкции полезные, они только на пользу. Они приведут к поднятию своего производства и импортозамещению, Подняли, импортозаместили? Клоуны сказочные, идите наматывайте дедов на палки и к окнам песни горланить.
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