Санкции не отменят: в ЕС ответили на заявления России о COVID-19

Введенные Европейским Союзом санкции в отношении России не препятствуют предоставлению ей потенциальной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

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Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС сообщает DW. По его словам, несмотря на ситуацию с заболеваемостью в стране, сама РФ о поддержке пока не просит.

"Введенные в отношении России санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи, в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила", – сказал он.

Также отмечается, что 12 мая заместитель председателя Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заверил журналистов, якобы Евросоюз будет предоставлять гумдопомогу для борьбы с коронавирусом даже подсанкционным странам и регионам.

"Гуманитарная помощь может поддержать нуждающихся даже при наличии санкций – эти две вещи не являются несовместимыми, – пояснил он.

При этом Еврокомиссия уже опубликовала инструкцию о порядке предоставления гуманитарной помощи Сирии, которая также находится под санкциями ЕС. Речь идет о поставках оборудования и материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.

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