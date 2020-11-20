Санду официально признали избранным президентом Молдовы

Алексей Титофф Мир 14:39, 20.11.2020 Обновлено: 15:03, 20.11.2020

Майя Санду официально стала победителем президентских выборов в Молдове.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сказал глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, передает "Спутник".

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку – 943 006", – отметил он.

Теперь документы с итогами выборов передадут на утверждение в Конституционный суд.

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