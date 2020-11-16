Санду избрали президентом Молдовы: что она говорила об Украине

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, которые состоялись в воскресенье, 15 ноября.

Известно, что, еще будучи премьер-министром страны, она в июле 2019 года посещала Украину и встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

Во время встречи Санду заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

"Я чувствую любовь и уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства", – говорила она.

Санду и Зеленский ОПУ

Также будучи главой правительства Молдовы, Санду просила помощи Украины в борьбе с контрабандой в Приднестровье.

"Мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран ... опыт коллег из Киева, где уже есть опыт создания специального антикоррупционного суда, агентств, которые борются с большой коррупцией", – отмечала она.

Добавим, что ранее однопартиец Санду, вицеспикер парламента Михай Попшой говорил, что позиция их кандидата проукраинская.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым – это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях (Украины и Молдовы – Ред.)", – рассказывал он.

Также в новом интервью журналисту Дмитрию Гордону она заявила, что уважает территориальную целостность Украины.

"Я всегда говорила, что уважаю территориальную целостность Украины. И я считаю, что только так можно построить хорошие отношения. И еще я считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке. И для нас очень важно, что Украина поставила цель, задачу для того, чтобы быть ближе к Европейскому союзу. Для нас это очень важно. И мы надеемся, что вы продолжите идти по этому пути. Потому что тогда и мы сможем пойти по пути сближения с Европейским союзом", – отмечала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проходил второй тур выборов президента в Молдове.