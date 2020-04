Экс-кандидат в президенты США, сенатор из американского штата Вермон Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена на выборах.

Об этом он сказал во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента Соединенных Штатов, передает CNN.

"Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы увидеть, что это произойдет, Джо", – сказал Сандерс Байдену во время прямой трансляции.

"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу кандидатуру, чтобы обеспечить нашу победу", – добавил Санерс.

Сам бывший вице-президент на странице в Twitter обратился к сторонникам Сандерса: "Я вижу вас, слышу вас, и я понимаю срочность того, что мы должны сделать в этой стране. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Мы рады приветствовать вас в этой кампании. Вы нужны".

To Bernie’s supporters: I see you, I hear you, and I understand the urgency of what it is we have to get done in this country.



I hope you will join us. You are more than welcome on this campaign. You’re needed. https://t.co/vJXlroCdDd