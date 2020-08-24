Самый высокий небоскреб мира в ОАЭ и мосты в Стамбуле подсветили цветами Украины. Фото и видео
Самое высокое здание мира Burj Khalifa в Дубае (Обьединенные Арабские Эмираты), а также мосты через Босфор в Стамбуле в День Независимости Украины засветилась желто-синими цветами.
Соответствующие фото и видео появились в Twitter. В частности, снимки со Стамбула опубликовал Генеральный Консул Украины Александр Гаман.
"Стамбул вітає Україну з Днем Незалежності яскраво забарвленими у кольори нашого стягу мостами через Босфор: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü та Yavuz Sultan Selim. Дякуємо нашим турецьким друзям за підтримку!" – написал он.
Видео светящейся башни опубликовано в Twitter достопримечательности.
"Бурдж-Халифа загорается украинским флагом в честь ДНЯ Независимости, желая народу Украины мира и процветания", – сказано в публикации.
Также Посольство Украины в Малайзии сообщило, что украинскими цветами 24 августа светилась и телекоммуникационная башня в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Как сообщал OBOZREVATEL, государственный праздник День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. OBOZREVATEL подготовил 10 интересных фактов о нем.