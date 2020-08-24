Самый высокий небоскреб мира в ОАЭ и мосты в Стамбуле подсветили цветами Украины. Фото и видео

Самое высокое здание мира Burj Khalifa в Дубае (Обьединенные Арабские Эмираты), а также мосты через Босфор в Стамбуле в День Независимости Украины засветилась желто-синими цветами.

Соответствующие фото и видео появились в Twitter. В частности, снимки со Стамбула опубликовал Генеральный Консул Украины Александр Гаман.

"Стамбул вітає Україну з Днем Незалежності яскраво забарвленими у кольори нашого стягу мостами через Босфор: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü та Yavuz Sultan Selim. Дякуємо нашим турецьким друзям за підтримку!" – написал он.

Мосты в Стамбуле подсвечені цветами Украины. Twitter Александра Гамана

Мосты через Босфор подсвечены украинскими цветами. Twitter Александра Гамана

В Стамбуле поздравили Украину с Днем Независимости. Twitter Александра Гамана

Видео светящейся башни опубликовано в Twitter достопримечательности.

"Бурдж-Халифа загорается украинским флагом в честь ДНЯ Независимости, желая народу Украины мира и процветания", – сказано в публикации.

Бурдж-Халифа подсвечена украинскими цветами. Twitter Бурдж-Халифа

Также Посольство Украины в Малайзии сообщило, что украинскими цветами сегодня светится и телекоммуникационная башня в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Башня в Куала-Лумпуре светится сине-желтым. Facebook Посольства Украины в Малайзии

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный праздник День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. OBOZREVATEL подготовил 10 интересных фактов о нем.

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