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7 апреля • обновлено в 18:30
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"Самый ужасный опыт": двое британцев рассказали о психологических трудностях в борьбе с COVID-19

1.2т
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Двое британцев, переживших коронавирус, рассказали о том, насколько сложной была болезнь в эмоциональном плане. Кроме того, узнав о том, что Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, они рассказали как сами прошли через это.

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DailyMail, передает слова 39-летнего Мэтта Докрея, который, обращаясь к Джонсону назвал болезнь "самым ужасным опытом, который вам предстоит пережить". Причем, он акцентировал внимание не только на физических страданиях, но и на эмоциональных. Заболев, человек остается в полном одиночестве.

"Это ужасно, ужасно. Ты очень одинок. У вас там нет друзей или семьи, нет эмоциональной, личной поддержки, на которую вы полагаетесь в самые тяжелые времена", – рассказал Мэтт.

Мэтт был подключен к аппарату ИВЛ и находился в отделении интенсивной терапии в течение недели.

"Главное, чтобы в организме было достаточно кислорода. Врачи начинают с обычной маски, а затем пробуют самые разные способы, чтобы получить 100% кислорода в организме", – рассказал Докрей.

Мэтт Докрей

Мэтт Докрей

MEN Media

За всё время лечения у него неоднократно бывали моменты, когда он терял веру, глядя на новости и фотографии из Италии. Тем не менее, он обращал внимание и на тех пациентов, которые смогли вылечится, будучи до этого в тяжелом состоянии.

"Тебе нужно сражаться столько, сколько сможешь. Есть люди, которые были подключены к ИВЛ гораздо больше, но они выжили и живы сейчас, чтобы рассказывать свои истории. Многие из нас вышли из больниц, доказывая, что и вы сможете вернуться к нормальной жизни", – уверил Мэтт.

При этом, вернувшись домой, он первым делом обнял жену и ребенка, от чего даже прослезился.

Немного обнадежил и другой пациент, Эндрю Ходж. Он уверил, что хоть болезнь очень опасная, но её можно пережить.

"Я не хочу ослаблять серьезность ситуации но я хочу, чтобы люди осознали - они могут пережить это. Существует очень много сообщений о количестве умерших, но ведь очень много и тех, кто вылечился", – заявил Ходж.

Эндрю Ходж

Эндрю Ходж

PA

Сам он лечился в больнице Святого Петра в течении 10 дней и назвал команду "феноменальной и заботливой".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья в связи с коронавирусом. Так медики решили перестраховаться.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Тег
вирус
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