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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
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Самый неприятный момент для России

5.1т

На ЧМ в Россию не приедут европейские лидеры. Долго ли будет продолжаться бойкот? - Ред.

Бойкота никакого нет. Политические контакты имеются. Меркель в этом году, три раза общалась с Путиным. Поэтому ни о каком бойкоте речи не идет. А то, что действительно никаких дружеских отношений с Россией нет - это правда. Их нет и не будет. Отношения чисто деловые. Деловые отношения есть и будут. Дружеских и престижных отношений, когда стараются оказать любезность, подчеркнуть значение, нет, их и не будет до тех пор, пока не наступит официальное примирение, снятие санкции и прочее. На это сейчас совершенно не похоже, что что-то подобное может произойти. Я не вижу возможности для такого развития событий.

Известно, что это упирается в ситуацию по Украине, известно, что Путин не собирается в Украине отступать. Последние заявления Лаврова были о том, что Россия не согласна с предложением, чтобы войска ООН фактически взяли власть в "ДНР", "ЛНР". Поскольку Россия с этим не согласна, Запад не будет отступать, то соответственно такая подвешенная ситуация будет оставаться.

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Никакого бойкота, конечно, нет, но нет и дружеских, уважительных отношений. Есть отношения чисто деловые. Эти чисто деловые отношения и сохранятся. Что самое неприятное для России - это не то, что кто-то не приедет на чемпионат или на 9 мая никто не приехал, кроме премьер-министра Израиля. Это все престижные моменты. Неприятен момент, связанный с санкциями. Вот санкции - это неприятно. Санкции остаются и останутся, по-видимому, неопределенно долго.

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Автор
Леонид РадзиховскийЛеонид Радзиховский
Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну санкции обоюдные, а деловые отношения - это неплохо, с нами ведь ведут дела на равных, как партнеры, а вам указывают как делать. Почувствуйте разницу.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Русский Солдат, дебилушко - для такой швали, в которую превратилась паРаша - санкции это капут! Тебе капут, твоим ублюдкам-детишкам капут, твоим скотам-родителям, вырастившим такого подонка - капут! И мы очень сильно этого желаем - чтобы сдохла паРашА! Ну и вы все там передохли. Кучей.
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